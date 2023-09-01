Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosu için son 3 gün

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro oluşturma peşinde! Merkez orta saha ve stoper transferi için son kararlarını veriyor. Nelsson'un ayrılık sinyalleri ise camiada büyük yankı uyandırıyor. Transferin son saatlerine doğru Cimbom'da neler oluyor?

Mesut YILDIRIM

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En büyük hedefi olan Şampiyonlar Ligi'nde gruplarına kalan ve buradaki rakipleri de belirlenen Galatasaray'da kadro planlaması için son dönemece girildi.

Avrupa'da transfer dönemi bugün biterken Türk kulüpleri, 15 Eylül'e kadar takviye yapabilecek. Ancak Cimbom, Şampiyonlar Ligi listesini 4 Eylül Pazartesi günü UEFA'ya bildirmek zorunda. Bu da sarı-kırmızılıların 3 günde transfer yapacağı anlamına geliyor. Molde maçlarında yaşanan sıkıntıların ardından nasıl bir yol izleneceği merak konusu.

NELSSON GİTTİ GİDİYOR

Midtsjö ve Berkan Kutlu'nun da ayrılmasının ardından merkez orta sahadaki rotasyonu iyice daralan Aslan, bu bölgeye en az iki transfer yapacak. Ön libero (6 numara) ve iki yönlü oyuncu (8 numara) arayan Cimbom'un yeni isimleri, özellikle 5 büyük ligde transferin kapanmasının ardından netleşecek.

Galatasaray bir de stoper (4 numara) arıyor. Ayrılmak isteyen Nelsson'un durumu, bu transferde belirleyici olacak. Cimbom, 4-6-8 formülü ile transferi tamamlayacak.

BERKAN GENOA’DA, MIDTSJO PENDİK’E

Galatasaray, orta saha rotasyonunda kullandığı iki ismi kaybetti. Yerli statüsünde olduğu için Süper Lig maçlarında Okan Buruk'un elini oldukça rahatlatan Berkan Kutlu, Genoa ile

sözleşme imzalamak üzere İtalya'ya gitti. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun Şampiyonlar Ligi için UEFA listesine alınmayacağı için ayrılmaya karar verdiği öğrenildi.

Berkan 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına Genoa'ya kiralandı. Fredrik Midtsjö ise 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor'un yolunu tuttu.

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