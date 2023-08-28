Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde kalmak için transferde gaza basıyor
Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma hedefiyle transfer çalışmalarını hızlandırırken, dünya yıldızı Verratti'nin peşinde. Ancak Al-Arabi'nin devreye girmesiyle işler karışıyor.
Galatasaray’da transfer geri sayımı başladı. Tüm hesaplarını Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma hedefiyle yapan sarı-kırmızılılar, 29 Ağustos'ta vizeyi alıp transferde gaza basmanın hesaplarını yapıyor.
Cimbom, pek çok dünya yıldızı ile ilgileniyor. Bu futbolcuların ortak şartı ise Devler Ligi'nde oynamak. Hatta beklemeyi seçen bazı isimlerin, ön eleme süresinde elden kaçtığı biliniyor. Camia ve taraftar da özellikle 6 ve 8 numaraya yani, ön libero ile merkez orta sahaya yapılacak yıldız transferlerini bekliyor.
Ancak yönetim sakin ve her şeyin planlama dahilinde gittiğinde ısrarcı. Sarı-kırmızılı kulüp gruplarda oynayacak futbolcu listesini 4 Eylül'ü 5 Eylül'e bağlayan gece yarısı saat 01.00'den önce UEFA'ya bildirmek zorunda. Yaklaşık 10 günlük sürede Galatasaray en az iki yıldızı renklerine katacağına dair kendinden emin.
VERRATTI DİRENİYOR
Cimbom, Veratti için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü denerken Katar ekibi Al-Arabi devreye girdi.
Körfez medyasına yansıyan haberlere göre Al-Arabi, PSG'ye 30 milyon Euro dolayında bir bonservis önerdi. Kulüp, 30 yaşındaki İtalyan yıldızı da ikna etmeye çalışıyor. Direnen Verratti ise halen Avrupa'da kalmaya öncelik veriyor.
Transfer planı listesi:
- Orta saha adayları
- Marco Verratti
- Jorginho
- Ryan Gravenberch
- Nicolas Dominguez
- Youssouf Fofana
- Wilfred Ndidi
- Thomas Partey
- Tanguy Ndombele
- Rodrigo De Paul
- Salih Özcan
- Fırsat transferleri
- Joao Felix
- Anderson Talisca
- Defans adayları
- Sergio Ramos
- Davinson Sanchez
- Gitmesi muhtemel
- Fredrik Midtsjö
- Leo Dubois