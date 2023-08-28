Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde kalmak için transferde gaza basıyor

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma hedefiyle transfer çalışmalarını hızlandırırken, dünya yıldızı Verratti'nin peşinde. Ancak Al-Arabi'nin devreye girmesiyle işler karışıyor.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’da transfer geri sayımı başladı. Tüm hesaplarını Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma hedefiyle yapan sarı-kırmızılılar, 29 Ağustos'ta vizeyi alıp transferde gaza basmanın hesaplarını yapıyor.

Cimbom, pek çok dünya yıldızı ile ilgileniyor. Bu futbolcuların ortak şartı ise Devler Ligi'nde oynamak. Hatta beklemeyi seçen bazı isimlerin, ön eleme süresinde elden kaçtığı biliniyor. Camia ve taraftar da özellikle 6 ve 8 numaraya yani, ön libero ile merkez orta sahaya yapılacak yıldız transferlerini bekliyor.

Ancak yönetim sakin ve her şeyin planlama dahilinde gittiğinde ısrarcı. Sarı-kırmızılı kulüp gruplarda oynayacak futbolcu listesini 4 Eylül'ü 5 Eylül'e bağlayan gece yarısı saat 01.00'den önce UEFA'ya bildirmek zorunda. Yaklaşık 10 günlük sürede Galatasaray en az iki yıldızı renklerine katacağına dair kendinden emin.

VERRATTI DİRENİYOR

Cimbom, Veratti için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü denerken Katar ekibi Al-Arabi devreye girdi.

Körfez medyasına yansıyan haberlere göre Al-Arabi, PSG'ye 30 milyon Euro dolayında bir bonservis önerdi. Kulüp, 30 yaşındaki İtalyan yıldızı da ikna etmeye çalışıyor. Direnen Verratti ise halen Avrupa'da kalmaya öncelik veriyor.

Transfer planı listesi: