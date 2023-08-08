Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Olimpija mesaisinde

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen temsilcimiz Galatasaray, 3. Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana ile ilk maça deplasmanda çıkacak.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında bugün Olimpija'ya konuk olacak. Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Stozice Stadı'nda oynanacak karşılaşma 22.00'de başlayacak. Maçı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek. 2. turda Litvanya'dan Zalgiris'i 2-2, 1-0'la eleyen Aslan, Lübliyana'dan avantajlı bir skorla dönüp, 15 Ağustos Çarşamba günü 21.00'de evinde oynayacağı rövanşa rahat çıkmaya çalışacak. Ev sahibi Slovenya temsilcisi, 1. eleme turunda Letonya ekibi Valmiera'yı 2-1'lik skorlarla eledi.

LİGDE 1 GALİBİYET 1 YENİLGİ

OLIMPIJA 2. turda ise Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 1-1 ve 2-1'le saf dışı bıraktı. Piyasa değeri 12.1 milyon Euro olan yeşil-beyazlılar, geçen sezon şampiyon olduğu Slovenya Ligi'nde bu sezon iki maçta birer galibiyet ve yenilgi aldı. Galatasaray'ın maç kadrosunda Zaniolo'nun yanı sıra henüz hazır olmayan yeni transfer Zaha yer almıyor. Takıma yeni katılan Icardi ile sakatlığını atlatan Torreira, kafileye dahil edildi.

MUHTEMEL 11’LER

Olimpija: Vidovsek, Jorge Silva, Sualehe, Muhamedbegovic, Posavec, Ratnik, Seslar, Doffo, Nukic, Elsnik, Rui Pedro

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Kerem, Mertens, Barış, Bakaumbu

Saat: 22.00

Stat: Stozice

Hakem: Andreas Ekberg (İsveç)