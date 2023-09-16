Galatasaray, Samsunspor’u ağırlayacak | Muhtemel 11’ler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçında yaşanan kaybın tekrarlanmaması için işini sıkı tutuyor. Buruk, milli takım dönüşü Samsunsporgalibiyetini şart koşuyor.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’da konsantrasyon alarmı. Teknik Direktör Okan Buruk, Süper Lig'in yeni takımı Samsunspor'a karşı oynanacak lig mücadelesine verdiği önemi soyunma odasında ve taktik odasında gösteriyor. İki Olimpija maçı arasında oynanan Kayserispor deplasmanında iki değerli puan bırakan oyuncularının aynı hatayı tekrarlamamasını isteyen Buruk, net uyarılarda bulundu. “Samsunspor maçı da Kopenhag sınavı kadar değerli” diyen tecrübeli hoca, ciddiyet uyarısında bulundu.

NDOMBELE-ZİYECH İLK KEZ

SAMSUNSPOR'UN iyi sonuçlar alamamasına rağmen tehlikeli oyunculardan kurulduğunu vurgulayan Okan Buruk, oyuncularına seslendi. Buruk, “En ufak bir hatamızı cezalandırmak isteyecekler. Taraftarın dediği gibi sloganımız; konsantrasyon… Samsun'u yenelim, Şampiyonlar Ligi'ni daha sonra düşünelim” diye konuştu. Öte yandan yeni transferlerin bugün kontrollü olarak oynamaları bekleniyor. Ndombele hazır ve daha fazla süre alacak. Ziyech ise duruma göre şans bulacak.

11 YIL SONRA SAMSUN!

Sarı-kırmızılılar, lige Samsunspor maçıyla dönüyor. İki takım, Galatasaray'ın 4-2 kazandığı 2012'deki lig maçının ardından ilk kez rakip olacak. Cimbom'da Sanchez dışında eksik oyuncu yok. Misafir ekipte ise Taylan ve Ntcham'ın sakatlıkları bulunuyor. Galatasaray, bu sezon oynadığı dokuz resmi maçta yenilmedi; ligde gol bile yemedi. Karadeniz ekibi ise henüz galibiyetle tanışamadı, son iki maçında mağlup oldu.

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

SAMSUNSPOR: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Schindler, Emre Kılınç, Tait, Fofana, Holse, Ercan

Hakem: Cihan Aydın

Saat: 20.00

Stat: RAMS Park