Galatasaray, Sergio Oliveira’ya imzayı attırdı! İşte maliyeti…

Galatasaray, Porto'nun orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

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Okan Buruk yönetiminde Süper Lig’de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Galatasaray, Porto’dan Sergio Oliveira’yı transfer etti.

Sarı-kırmızılı takım, 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sergio Oliveira sezon başında 2 milyon 750 bin Euro garanti ücret alacak.

Geçen sezon Roma’da kiralık olarak forma giyen Portekizli futbolcu için Porto’ya 3 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

8 ve 6 numara olarak görev yapabilen 30 yaşındaki oyuncu kariyeri boyunca çıktığı 350 resmi müsabakada; 63 gol ve 31 asiste imza attı.

KAP’A YAPILAN AÇIKLAMA

“Profesyonel futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol, SAD ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

OLIVEIRA: GALATASARAY ‘AVRUPA FATİHİ’ OLARAK ANILIYOR

İmza açıklamasının ardından GS TV’ye açıklamalarda bulunan Portekizli futbolcu, “Galatasaray’ın bir parçası olacağım için çok mutlu ve onurlu hissediyorum. İnanılmaz bir taraftar var. Bu stadyumun sıcaklığını hissetmek için sabırsızlanıyorum. Galatasaray, ‘Avrupa’nın Fatihi’ olarak anılıyor. Galatasaray’a ait olduğu yere gitmesi için yardımcı olacağım. Kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim. Eminim ki şampiyonlukları elde edeceğiz” ifadelerini kullandı.