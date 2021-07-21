Galatasaray sezonu PSV maçıyla açıyor! Aslansın yaparsın

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Hollanda Ligi ikincisi PSV’ye konuk olacak Galatasaray, İstanbul'da 28 Temmuz'da oynanacak rövanş için avantaj arıyor.

Mücadele 22.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılar bu turu geçerse Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Elenmesi halinde Avrupa Ligi'nde devam edecek Galatasaray, 3. ön eleme turunda St. Johnston ile eşleşecek.

Sarı-kırmızılılarda Taylan hazır olmaması, Oğulcan ise lisansının çıkmaması nedeniyle forma giyemeyecek. Emre Akbaba ve Yedlin de kadroda yer almıyor. Fatih Terim'in sağ bekte yeni transfer Alpaslan ile Sekidika arasında son kararı maç saatinde vermesi bekleniyor. Forvette Mostafa Mohamed'in oynaması, Falcao'nun ise maça yedek soyunması yüksek olasılıkta. Bir diğer yeni takviye Aytaç Kara da Galatasaray ile siftahını PSV karşısında yapacak.

289. MAÇ

Galatasaray, PSV maçı ile birlikte Avrupa kupalarında 289. maçına çıkıyor. Temsilcimizin 101 galibiyeti, 112 mağlubiyeti ve 75 beraberliği bulunuyor. Aslan, 383 gol attı, 431 gol yedi.

MUHTEMEL 11’LER

PSV: Mvogo, Dumfries, Teze, Boscagli, Max, Madueke, Van Ginkel, Götze, Gakpo, Melen, Zahavi

GALATASARAY: Muslera, Alparslan, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Aytaç, Ömer, Kerem, Feghouli, Emre Kılınç, Mohamed