Galatasaray-Sivasspor (Canlı Yayın)

Süper Lig 35. hafta maçında Galatasaray sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Orta sıralarda yer alan Galatasaray ve Sivasspor'un ilk 11'leri ve maçın canlı yayın anlatımı haberimizde...

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Süper Lig 35. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor’u konuk ediyor. Ligde son iki maçını kazanan ve 47 puanla 12. sırada yer alan Galatasaray, 45 puanla 13. sıradaki Sivasspor karşısında galip gelerek galibiyet serisine devam etmek istiyor. Sivasspor ise, Alanyaspor galibiyetinin ardından zorlu deplasmanda kazanarak moral depolamak peşinde. Saat 20.30’da başlayan maçı, hakem Kadir Sağlam yönetiyor.

Galatasaray-Sivasspor maçının ilk 11’leri, canlı yayın anlatımı ve detayları…