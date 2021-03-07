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Galatasaray-Sivasspor maçında dört gol bir kırmızı kart

Galatasaray, sahasında oynadığı maçta Sivasspor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Geçtiğimiz hafta Ankaragücü'ne yenilen Galatasaray, Sivasspor beraberliği sonrası maç fazlası olmasına rağmen Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde kaldı. Gradel, maçın uzatma dakikalarında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Güncellenme: 21:24, 07/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray-Sivasspor maçında dört gol bir kırmızı kart

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sivasspor’un iki kez öne geçmeyi başardığı karşılaşma 2-2 berabere sona erdi. Galatasaray’ın iki golünü de, bir penaltıdan olmak üzere, Falcao atarken, Sivasspor’un golleri Gradel ve Boyd’dan geldi. Sivasspor’da Gradel, 90+4. dakikada kırmızı kart gördü.

Geçtiğimiz hafta Ankaragücü’ne yenilen şampiyonluk yarışındaki Galatasaray, Sivasspor karşısında da puan kaybı yaşadı. Son haftaların formda ekibi Sivasspor, başarısını Galatasaray karşısında da sürdürdü. İki maçtır üç puan alamayan Galatasaray, maç fazlasına rağmen lider Beşiktaş’ın 2 puan gerisine düştü. Sivasspor ise ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

BOL POZİSYONLU MAÇ

İki takımın da galibiyet için oynadığı maç, karşılıklı gollerle bol pozisyonlu geçti. Galatasaray karşısında kapanmayan, hücumu düşünen bir anlayışla sahada yer alan Sivasspor, zorlu deplasmandan puanla dönmeyi başardı. Galatasaray ise savunmasını önde kuran Sivasspor karşısında bulduğu pozisyonlardan sadece ikisini değerlendirebildi.

On biri isabetli toplam 29 şutun çekildiği karşılaşmada dört gol atıldı. Uzun süre sonra ilk 11’de şans bulan Falcao, attığı iki golle takımının bir puan almasını sağlayan isim oldu. Maçın uzatma dakikalarında tüm hatlarıyla saldıran Galatasaray, kaleci Ali Şaşal’ı geçmeyi başaramadı.

FALCAO YETMEDİ

Maç ilk 15 dakika içinde atılan peş peşe gollerle başladı. 9. dakikada Linnes’in büyük hatası sonrası Gradel ile öne geçen Sivasspor, 14. dakikada Falcao’nun şık golüne engel olamadı. Boyd ile 38. dakikada bir kez daha öne geçen konuk ekip, soyunma odasını 2-1 önde girmeyi başardı. Galatasaray’ın daha baskılı bir futbol ortaya koyduğu ikinci yarıda Falcao, 68. dakikada penaltıdan attığı golle yeniden eşitliği sağladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 berabere sona erdi.

Bu berbaberlikle Galatasaray puanını 58’e, Sivasspor ise 34’e yükseltti.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Galatasaray 2-2 Sivasspor

  • 90+7′ Yaşanan karambolde peş peşe Feghouli, Arda ve Luyindama’nın şutlarında kaleci Ali gole izin vermedi.
  • 90+6′ Feghouli’nin sert şutunu kaleci Ali çeldi.
  • KIRMIZI KART! 90+5′ Gradel, Kerem’e arkadan yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
  • 74′ Hakan’ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu Muslera kontrol etti.
  • GOL! 68′ Kazanılan penaltıda topun başına geçen Falcao, topu ağlara gönderdi. 2-2
  • 66′ Linnes’in ortasında Babel’in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu kaleci Ali’den döndü.
  • 56′ Ceza sahası içinde oluşan karambolde Onyekuru’nun şutu kaleci Ali’de kaldı.
  • 54′ Belhanda’nın kullandığı köşe vuruşunda Falcao’nun yaptığı kafa vuruşu kaleyi bulmadı.
  • 50′ Topla birlikte ceza sahasına giren Yatabare’nin vuruşu auta gitti.
  • GOL! 38′ Ceza sahası içinde topla buluşan Gradel'in sert şutunu kaleci Muslera oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Boyd meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
  • 32′ Saracchi’nin sol kanattan yaptığı ortaya Belhanda’nın ceza sahası içinde gelişine yaptığı vuruş kaleyi bulmadı.
  • 17′ Babel’in ortasında arka direkte Onyekuru’nun yaptığı vuruş auta gitti.
  • GOL! 14′ Ceza sahası dışında topla buluşan Falcao, rakibini geçtikten sonra yaptığı plase vuruşla ağları havalandırdı. 1-1
  • GOL! 9′ Linnes’in Muslera’ya vermek istediği pas kısa düştü. Topla buluşan Gradel’in vuruşu ağlara gitti. 0-1
  • 7′ Ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru'nun verdiği pasta topu alan Gedson'un şutunu kaleci Ali oyun alanı içine çeldi.
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Yayınlanma Tarihi:18:07,