Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Galatasaray-Sivasspor maçında Dünya Kadınlar Günü unutulmadı

Galatasaray-Sivasspor maçında tribünlere 8 Mart Dünya Kadınlar Günüyle ilgili pankartlar asıldı.

Güncellenme: 19:28, 07/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray-Sivasspor maçında Dünya Kadınlar Günü unutulmadı

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray’ın sahasında Sivasspor ile oynadığı maçta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü unutulmadı.

Tribünlerde ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun’, ‘Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, öbür yarısını da kadınlar yetiştirir’ pankartları bulundu.

Ayrıca kadın cinayetine kurban giden Pınar Gültekin, Özgecan Aslan, Ceren Damar, Emine Bulut, Ceren Özdemir, Vesile Dönmez, Aylin Sözer ve Selda Taş'ın fotoğraflarının bulunduğu pankart da ‘Unutmadık, unutmayacağız’ mesajı yer aldı.

Dünya Galatasaray Kadın kurban Sivasspor Süper Lig