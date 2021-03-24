Galatasaray sola çekti… Patrick van Aanholt ve Ezgjan Alioski

Şampiyonluk mücadelesini sürdürürken, Fatih Terim’in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın bek operasyonu yaptığı ile ilgili iddialar gündeme oturdu. İki farklı İngiliz medya kuruluşu, iki sol bek ismini ortaya attı.

Daily Mail'in özel haberine göre Galatasaray, Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Patrick van Aanholt'a 3 yıllık sözleşme önerdi. Chelsea ve Leicester gibi takımlarda da deneyimi olan 30 yaşındaki Hollandalı, 10.5 milyon Euro bonservis bedeliyle geldiği Crystal Palace'da 4 sezonda 130 maça çıktı, 14 gol – 6 asist üretti.

BIELSA'NIN ÖĞRENCİSİ

Football Insider'in gündeme getirdiği isim ise Ezgjan Alioski… Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Leeds United ile kontratı bitecek Makedon oyuncunun Galatasaray ile ön sözleşme imzaladığı, bu iddianın kulüp kaynaklarınca doğrulandığı ileri sürüldü. İsviçre pasaportu da olan ve futbol altyapısını bu ülkede alan 29 yaşındaki Alioski, bu sezon Leeds United formasıyla 27 Premier Lig, 1 Federasyon Kupası, 1 de EFL Kupası maçına çıktı 3 gol attı; Kuzey Makedonya Milli Takımı adına da 39 maçta 7 kez fileleri havalandırdı.

FATİH TERİM MEMNUN DEĞİL

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, mevcut sol beklerden memnun olmadığı ve yönetimin bu doğrultuda arayışlarını sürdürdüğü öğrenildi. Edinilen bilgiye göre kiralık Saracchi ile yollar ayrılacak. Çok sakatlanan Emre Taşdemir'in yerine de yerli bir bek alınacak.