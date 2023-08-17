Galatasaray sponsorluk anlaşmasını uzattı

Beş yıllık forma göğüs sponsorluğu sözleşmesini uzatan Galatasaray'ın yeni anlaşmayla kasasına girecek rakam belli oldu.

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Galatasaray Kulübü, araç kiralama şirketi SIXT ile yeni forma göğüs sponsorluğu sözleşmesi imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, 2019-2020 sezonunda bu yana ana sponsorlarından olan SIXT ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Forma göğüs sponsorluğunu içeren anlaşma gereği kulüp, ilk sezon için KDV hariç 195 milyon lira kazanacak. Her yıl enflasyona göre artış yapılacak anlaşmada ayrıca sportif başarıya dayalı prim ödemeleri de olacak.

Galatasaray Adası’nda düzenlenen imza törenine sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan, başkan vekili Müge Çetin, SIXT Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Aras ile futbolcular Fernando Muslera ve Mauro Icardi katıldı.

DURSUN ÖZBEK: HEDEFLERİMİZE ULAŞMAK İÇİN…

Törende konuşan Başkan Özbek, sponsorlukların önemine değinerek, “Araç kiralama sektörünün önde gelen firmalarından olan SIXT ile birlikteliğimiz uzun soluklu olacak. Bugün 5 yıllık bir anlaşmaya imza atıyoruz. Uzun süreli anlaşma, SIXT markasının Galatasaray’a duyduğu güveni ve değeri gösteriyor. Bunun için SIXT’e ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Ekonomik koşulların zorluğundan bahseden Özbek, şunları kaydetti:

“Türk futbolunun içinden geçtiği bu dönemde kulübümüze verilen her destek çok önemli. Bunun yanında Galatasaray markasına son dönemde gösterilen ilginin de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Hedeflerimize ulaşmak için Galatasaraylı olsun olmasın ama bizimle aynı hayalleri kuran markalarla iş birliği yapıyoruz. Galatasaray’ın kültüründe bir kişi veya grubun kontrolünü sürdürmesi amacıyla zorla yapılmış sponsorluklar yoktur. Bu hassasiyet ve hür irademiz, başka kulüplere de benzemiyor. Anlaşmamızın Galatasaray’ımıza, SIXT’e ve Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum.” (AA)