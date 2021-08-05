CANLI | Galatasaray-St. Johnstone | UEFA Avrupa Ligi

Galatasaray-St. Johnstone maçının canlı anlatımı Sözcü'de! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden sonra yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyor.

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UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda Galatasaray ile St. Johnstone karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’ndaki mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Karşılaşma saat 21.00’de başlayacak.

İLK 11’LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Aytaç, Berkan, Kerem, Babel, Mohamed

St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Rooney, McCann, Davidson, Wotherspoon, Devine, O’Halloran, Kane

Avrupa kupalarında 291. randevu

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 290 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 101 kez sahadan galip ayrılırken, 114 defa da rakiplerine mağlup oldu. 75 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 385 kez havalandırırken, kalesinde ise 438 gol gördü.

Terim yönetiminde Avrupa'da 84. maç

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 83 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 32 galibiyet, 34 mağlubiyet ve 17 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 112 gol atarken, kalesinde ise 126 gole engel olamadı.

Eksikler

Galatasaray'da UEFA'ya bildirilen listede Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Fatih Öztürk, Alexandru Cicaldau, Jimmy Durmaz ve Ozornwafor yer almadı. Yeni transfer Cicaldau da bir önceki takımı Craiova'da UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı için elemelerde oynayamayacak.

St. Johnstone hakkında bilgiler

St. Johnstone bu sezon ilk resmi maçına İskoçya Premier Lig'in ilk haftasında Ross County karşısında çıktı ve müsabakadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Takımın başında İskoç teknik adam Callum Davidson bulunuyor. Transfermarkt'a göre İskoç takımının toplam değeri 8 milyon 630 bin Euro. Takımın en değerli oyuncusu 1.2 milyon Euro ile 21 yaşındaki futbolcu Alistair McCann. St. Johnstone'da İskoç, İngiliz ve Kuzey İrlanda'dan futbolcular yer alıyor.