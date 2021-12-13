Galatasaray, Süper Lig’de çıkış arıyor

Avrupa’da fırtına gibi esen ancak Süper Lig’de zirvenin uzağında kalan Galatasaray, bugün Sivas deplasmanında kazanıp yarışa tutunmak istiyor.

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Avrupa Ligi'nde Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı ‘Ölüm Grubu'ndan namağlup lider çıkan Galatasaray, rotayı Süper Lig'e çevirdi. Cimbom, bugün Sivasspor ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak. Ligde dört maçtır kazanamayan sarı-kırmızılılarda tek hedef galibiyet. Cezası nedeniyle tribünde olacak teknik direktör Fatih Terim öğrencileriyle yaptığı toplantıda Avrupa'daki futbolu lige yansıtmaları gerektiğini söyledi, son iki maçını kazanan rakiplerinin formuna dikkat çekip konsantrasyon istedi.

SARI KART ALARMI

Aslan’da zorlu maç öncesi Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Nelsson ve Berkan sarı kart ceza sınırında. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda gelecek haftaki Başakşehir maçında oynayamayacak.

CICALDAU DÖNDÜ

Galatasaray’ın Rumen yıldızı Cicaldau karantina sürecini tamamlayıp kamp kadrosuna alındı. Dünü tedaviyle geçiren stoper Marcao'nun ise durumu ise belirsiz. Takımla birlikte Sivas'a giden Brezilyalı savunmacının durumu maç saatinde netlik kazanacak.

MUHTEMEL 11’LER

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Camara, Ziya, Cofie, Fajr, Henrique, Atakan, Gradel, Yatabare

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao (Luyindama), Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Diagne

SAAT: 18.00

STAT: Sivas 4 Eylül

HAKEM: Ümit Öztürk