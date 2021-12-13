Galatasaray, Süper Lig’de çıkış arıyor
Avrupa’da fırtına gibi esen ancak Süper Lig’de zirvenin uzağında kalan Galatasaray, bugün Sivas deplasmanında kazanıp yarışa tutunmak istiyor.
Avrupa Ligi'nde Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı ‘Ölüm Grubu'ndan namağlup lider çıkan Galatasaray, rotayı Süper Lig'e çevirdi. Cimbom, bugün Sivasspor ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak. Ligde dört maçtır kazanamayan sarı-kırmızılılarda tek hedef galibiyet. Cezası nedeniyle tribünde olacak teknik direktör Fatih Terim öğrencileriyle yaptığı toplantıda Avrupa'daki futbolu lige yansıtmaları gerektiğini söyledi, son iki maçını kazanan rakiplerinin formuna dikkat çekip konsantrasyon istedi.
SARI KART ALARMI
Aslan’da zorlu maç öncesi Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Nelsson ve Berkan sarı kart ceza sınırında. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda gelecek haftaki Başakşehir maçında oynayamayacak.
CICALDAU DÖNDÜ
Galatasaray’ın Rumen yıldızı Cicaldau karantina sürecini tamamlayıp kamp kadrosuna alındı. Dünü tedaviyle geçiren stoper Marcao'nun ise durumu ise belirsiz. Takımla birlikte Sivas'a giden Brezilyalı savunmacının durumu maç saatinde netlik kazanacak.
MUHTEMEL 11’LER
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Camara, Ziya, Cofie, Fajr, Henrique, Atakan, Gradel, Yatabare
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao (Luyindama), Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Diagne
SAAT: 18.00
STAT: Sivas 4 Eylül
HAKEM: Ümit Öztürk