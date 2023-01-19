Galatasaray tam kadro çalıştı
Kupada çeyrek finale yükselen Galatasaray, hafta sonu Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tam kadro sürdürdü.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında 21 Ocak Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, pas-şut ve orta-şut çalışmalarıyla sona erdi.
Galatasaray, tedavileri tamamlanan Mathias Ross, Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş’ın katılımıyla tam kadro halinde idman yaptı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. (AA)