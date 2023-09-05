Galatasaray, Tanguy Ndombele’nin maliyetini açıkladı

Savunmaya Davinson Sanchez'i katan Galatasaray, orta sahaya da takviyeyi yine Tottenham'dan yaptı. Sarı-kırmızılı takım Tanguy Ndombele'yi kiralık kadrosuna kattı. Oyuncunun satın alma opsiyonu 15 milyon Euro...

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Galatasaray akşam saatlerinde İstanbul’a gelen Tanguy Ndombele’nin maliyetini KAP’a bildirdi. 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Tottenham’dan bu sezon için bedelsiz kiralandı.

Galatasaray satın alma opsiyonlu kiraladığı Ndombele için 2025 yılından itibaren 5 yıla yayılmış şekilde 15 milyon Euro bedelle kadrosuna kattı. Öte yandan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu da bu sezon için 3.1 milyon Euro ücret alacak.

GALATASARAY’IN AÇIKLAMASI

“Profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele Alvaro ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcunun transfer bedeli 15.000.000 euro olup 2025 yılından başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitler ile ödenmesi konusunda anlaşılmıştır.

Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 3.136.000 euro sezonluk ücret ödenecektir.”