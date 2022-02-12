Galatasaray tanınmaz halde! Torrent de çare olmadı…

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son 14 karşılaşmada 7 mağlubiyet, 6 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Ligde 6 maçtır kazanamayan Galatasaray'da yeni teknik direktörü Domenec Torrent de kötü gidişe çare olamadı.

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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda mücadele ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Süper Lig’de oynadığı son 14 karşılaşmada 1 galibiyet alan Cimbom, söz konusu müsabakalarda 7 mağlubiyet, 6 beraberlik elde ederken, tek 3 puan sevincini de Antalyaspor karşısında yaşadı.

6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların kötü seri devam etti. Ligde son olarak evinde Antalyaspor'u mağlup eden Galatasaray daha sonra oynadığı 6 mücadelede 4 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom bu süreçte Giresunspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor’a yenilirken, Alanyaspor ve Kayserispor ile de berabere kaldı. Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

TORRENT DE ÇARE OLMADI

Teknik Direktör Domenec Torrent, sarı-kırmızılıların başında 5. karşılaşmasına çıktı. Cimbom, söz konusu mücadelelerde 3 mağlubiyet, 2 beraberlik elde etti.