Galatasaray taraftarı, Barcelona’yı uyutmadı!

Galatasaray ile Avrupa Ligi çeyrek final bileti için kozlarını paylaşacak olan Barcelona, sabaha kadar uyuyamadı. Sebebi ise, Galatasaray taraftarının sabah saatlerinde yaptığı 'şafak operasyonu'...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşması için İstanbul’a gelen Katalan devi Barcelona, maçtan bir gece önceyi uykusuz geçirdi…

Bu akşam, Ali Sami Yen Nef Stadı’nda saat 20.45’te oynanacak maç öncesi İstanbul’da Dolmabahçe’deki bir otelde konaklayan Barcelona kafilesi, sabah saatlerinde havai fişeklerle uyandı. Katalan ekibinin kaldığı otele giden bazı Galatasaraylı taraftarlar, otel civarında havai fişek atarak İspanyol ekibine büyük bir sürpriz yaptı.

Tezahüratlarda bulunan Galatasaraylı taraftarların “This is İstanbul” (Burası İstanbul) ve “We are the best” (Biz en iyisiyiz) şeklinde bağırdığı duyuldu.

Bir grup Galatasaray taraftarı, Barcelona’nın kaldığı otelin önünde toplandı.pic.twitter.com/nRZde70UEE — Çift Turnike (@cifturnike) March 17, 2022

Galatasaray taraftarı Barcelona'nın kaldığı otelde havai fişek atıyor psikoloji baskı bu olsa gerek #ultrAslan pic.twitter.com/Z6g5oya9RF — Yasin (@yasindaglar10) March 17, 2022

İlginizi Çekebilir Galatasaray-Barcelona maçı muhtemel 11'ler