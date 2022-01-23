Galatasaray taraftarı kapıları kırdı, protokolü bastı!

Galatasaray'ın Trabzonspor'a 2-1 mağlup olmasının ardından taraftarların tepkisi sert oldu. Maçın son anlarında yönetimi istifaya davet eden Galatasaray taraftarı, protokol tribünü çıkışını bastı.

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Süper Lig’in 23. haftasında Trabzonspor’u konuk eden Galatasaray, son dakikalarda yediği gollerle lidere 2-1 mağlup oldu ve ligde 15. sıraya kadar düştü. Ligde son 4 maçını kaybeden ve 27 puanla 15. sıraya düşen Galatasaray, küme düşme hattının 3 puan uzağında kaldı.

Maç sırasında “Yönetim istifa” tezahüratları yapan Galatasaraylı taraftarlar, stat dışında da tepkilerine devam etti. Protokol tribünü çıkışına gelen sarı kırmızılı taraftarlar kapıları tekmeleyerek kırınca çevik kuvvet takviyesi yapıldı.

ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ

Galatasaraylı taraftarların “Koskoca kulübü rezil ettiniz”, “Topçular gelecek, hesap verecek” ve “Sami Yen hakkını size helal etmiyor” şeklinde tezahürat yaptıkları duyuldu. Taraftarlar Başkan Burak Elmas’a yönelik küfürlü tezahüratlar da yaparken, kalabalık dağılmayınca çevik kuvvet ekipleri müdahalede bulundu.

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