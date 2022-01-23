Galatasaray taraftarı yine istifaya davet etti
Galatasaray'ın öne geçip kaybettiği Trabzonspor karşılaşmasında taraftarlar bir kez daha yönetimi istifaya davet etti. Tribünler ayrıca futbolculara tepki gösterdi.
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Trabzonspor’a 2-1 yenilen Galatasaray üst üste 4. yenilgisini aldı. Sarı-kırmızılı takım bu sonucun ardından haftayı küme düşme hattının 3 puan üzerinde 15. sırada tamamladı.
3-1’lik yenilgi sonrasında başkan Burak Elmas ve yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, Trabzonspor’un 90. dakikada büyük hatadan sonra bulduğu golün ardından yine tepkisini gösterdi.
Bordo-mavili oyuncular gol sevinci yaşarken, tribünleri dolduran taraftarlar “Yönetim istifa” tezahüratında bulundu.