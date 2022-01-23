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Galatasaray taraftarı yine istifaya davet etti

Galatasaray'ın öne geçip kaybettiği Trabzonspor karşılaşmasında taraftarlar bir kez daha yönetimi istifaya davet etti. Tribünler ayrıca futbolculara tepki gösterdi.

Yayınlanma: 21:03 - 23 Ocak 2022 Güncellenme:
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Galatasaray taraftarı yine istifaya davet etti

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Trabzonspor’a 2-1 yenilen Galatasaray üst üste 4. yenilgisini aldı. Sarı-kırmızılı takım bu sonucun ardından haftayı küme düşme hattının 3 puan üzerinde 15. sırada tamamladı.

3-1’lik yenilgi sonrasında başkan Burak Elmas ve yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, Trabzonspor’un 90. dakikada büyük hatadan sonra bulduğu golün ardından yine tepkisini gösterdi.

Bordo-mavili oyuncular gol sevinci yaşarken, tribünleri dolduran taraftarlar “Yönetim istifa” tezahüratında bulundu.

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