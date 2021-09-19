Galatasaray taraftarından Babel ve Yedlin’e tepki

Galatasaraylı taraftarlar, Alanyaspor maçında gösterdiği performanslardan dolayı DeAndre Yedlin ve Ryan Babel’e tepki gösterdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise, taraftarların protestosunu doğru bulmadığını açıkladı.

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Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Maçta gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarın tepkisini çeken ABD'li futbolcu DeAndre Yedlin, 73. dakikada yerini Ömer Bayram’a bıraktı. 28 yaşındaki futbolcuyu, sarı-kırmızılı taraftarlar ıslıkla protesto etti. Mücadelenin 77. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Hollandalı futbolcu Ryan Babel de karşılaşmanın son bölümlerinde topla buluştuğu dakikalarda ıslıklandı. Müsabaka sonunda sahada fiziksel çalışmaya alınan futbolcular arasında yer alan Babel, kendisini yuhlayan taraftarlara alkışla karşılık verdi.

“SEYİRCİ BURADA BELLİ ETMEMELİ”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise, maç sonunda verdiği röportajda taraftarların tepkisini doğru bulmadığını söyledi.

“Ali Sami Yen’deki maçlarda taraftarımız oyuncuya tepki gösterirse bu işin üstesinden gelemeyiz. Bu iş bizim Ali Sami Yen’de alıştığımız bir tablo değil. Yedlin 2-3 orta açamayabilir, taraftar onu hazırlayacak. Babel’e ‘yuh’ çekmek, yani… Seyirci, beğenip beğenmediğini burada belli etmemeli. Edeceği yerde ediyor zaten. Rejenerasyona çıkıldığında da birtakım tepkiler olmuş, bunlar hoş şeyler değil. Eğer böyle olursa oyuncuları kaybederiz.”

“MORALİ BOZULAN, AĞLAYAN VAR”

“Bu, oyuncuları etkilemez olur mu? Soyunma odasında gördüm onun için söylüyorum. Birinci sağ bekimiz sakatlanmış, ikinci bekimiz Yedlin. İkinci maçı oynuyor, kolay değil. Galatasaray seyircisinin sevecen ve toleranslı olması gerekiyor. Morali bozuk olan var, ağlayan var. Bu hoş bir şey değil tabii.”

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