Galatasaray taraftarından Fatih Terim’e: Takım niye oynamıyor?

Galatasaray taraftarları, Giresunspor'a 1-0 mağlup olunan karşılaşmada teknik direktör Fatih Terim ve yönetime tezahüratlarla sitemde bulundu. Taraftarlar ayrınca maçın son dakikası ve bitiminde futbolculara "Formayı çıkarın, s... g..." tezahüratı yaparak tepki gösterdi.

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Süper Lig’in 20. haftasında Giresunspor’a sahasında 1-0 yenilen ve etkisiz futboluyla dikkat çeken Galatasaray’da taraftarlar maçın 84. dakikasında teknik direktör Fatih Terim ve yönetime sitemde bulundu.

Tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarları, “Söylesene Fatih Hoca takım niye oynamıyor?” ve “Yönetim uyuma takımına sahip çık!” tezahüratlarında bulundu. Maçın son dakikasında ise Galatasaray taraftarı tepkinin şiddetini arttırarak “Formayı çıkarın s… g…” tezahüratında bulundu.

Ligin devre arasında Türkiye Kupası’nda Denizlispor’a elenen ve ligde lider Trabzonspor’un 22 puan gerisine düşen Galatasaray, ligdeki son 9 maçta sadece 1 kez kazanabildi.

Sarı-kırmızılı takım 9 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

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