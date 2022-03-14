Galatasaray taraftarından tepki! Islıklandı

Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş ile oynadığı derbi maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar Teknik Direktör Domenec Torrent'i ıslıkladı.

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 29. haftasında oynanan derbi maçında Galatasaray, Beşiktaş’ı konuk etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, takımının UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turunda deplasmanda oynadığı Barcelona maçının ilk 11’ine göre 2 değişikliğe gitti. İspanyol çalıştırıcı, Boey yerine Omar Elabdellaoui, Babel yerine ise Emre Kılınç’a görev verdi.

Sarı-kırmızılı takım derbi maçında sahaya; Pena, Omar Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu ve Mohamed ilk 11i ile çıktı.

MAÇA İLGİ BÜYÜK

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçına sarı kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Covid-19 kuralları nedeniyle Beşiktaşlı taraftarların yer almadığı müsabakada biletlerin neredeyse tamamı satıldı. Maç saatlerinde soğuk havanın hakim olduğu Nef Stadyumunda taraftarlar, havaya aldırış etmeden Beşiktaş maçında tribünleri doldurdu

Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesinde sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent’in isminin anons edildiği sırada taraftarlar ıslıkla tepki gösterdi.

GALATASARAYDA 6 OYUNCU GÖREV ALMADI

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Beşiktaş maçının kadrosuna sakatlığı bulunan Arda Turanın yanı sıra Alpaslan Öztürk, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, İsmail Çipe ve Işık Kaan Arslan dahil etmedi.