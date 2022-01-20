Galatasaray taraftarından “Yönetim istifa” tezahüratı

Ligde üst üste kötü sonuçlar alan Galatasaray'da Kasımpaşa maçını izlemek için tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, penaltı bekledikleri pozisyon sonrasında başkan Burak Elmas'a tepki göstererek "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.

Sozcu.com.tr

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Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında oynanan Galatasaray-Kasımpaşa maçında sarı-kırmızılı taraftarlar yönetim ve başkan Burak Elmas’a tepki gösterdi.

32. dakikada Morutan’ın yerde kalmasının ardından penaltı bekleyen futbolcular ve tribünlerin tepkileri sonuçsuz kaldı. Oyun devam ederken, 35. dakikada Galatasaray taraftarının tepki tezahüratları geldi. “Yönetim istifa” tezahüratı yapan sarı-kırmızılı tribünler ardından “Hakemler doğruyor. Burak Elmas susuyor” şeklinde bağırdı.

Zaman zaman kaleci İsmail Çipe’yi de ıslıklayan Galatasaray taraftarı, Fatih Terim lehine de “İmparator Fatih Terim” tezahüratı yaptı.

Taraftarlar, takımlarını 2-1 geride olduğu 82. dakikada ise “Söylesene Burak Elmas takım niye oynamıyor?” tezahüratında bulundu.