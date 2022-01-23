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Galatasaray taraftarını kahreden tablo!

Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor’a mağlup olan Galatasaray, ligde son oynadığı 12 maçta 1 galibiyet aldı.

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Galatasaray taraftarını kahreden tablo!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda oynadığı Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı son 12 karşılaşmada 1 galibiyet aldı. Cimbom, söz konusu müsabakalarda 7 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında aldı.

Öte yandan sarı-kırmızılıların büyük maçlardaki galibiyet hasreti devam etti. Galatasaray ligin ilk yarısında oynanan maçlarda Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 2-1 mağlup olurken, Trabzonspor ile de 2-2 berabere kalmıştı.

GALATASARAY’IN SON 12 MAÇI

  • 1-2 Trabzonspor
  • 1-3 Kasımpaşa
  • 2-4 Hatayspor
  • 0-1 Giresunspor
  • 2-0 Antalyaspor
  • 0-2 Adana Demirspor
  • 1-1 Başakşehir
  • 0-1 Sivasspor
  • 2-2 Altay
  • 0-0 Yeni Malatyaspor
  • 1-2 Fenerbahçe
  • 1-1 Karagümrük

TORRENT YİNE PUAN ALAMADI!

Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, 3 karşılaşmasına çıktı. İspanyol teknik ilk iki müsabakasında Hatayspor ve Kasımpaşa'ya mağlup olmuştu. Torrent, Trabzonspor maçıyla da galibiyete ulaşamadı.

Domenec Torrent’li Galatasaray kaybettiği 3 maçta da öne geçip üstünlüğü koruyamadı.

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