Galatasaray taraftarını kahreden tablo!
Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor’a mağlup olan Galatasaray, ligde son oynadığı 12 maçta 1 galibiyet aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda oynadığı Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı son 12 karşılaşmada 1 galibiyet aldı. Cimbom, söz konusu müsabakalarda 7 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında aldı.
Öte yandan sarı-kırmızılıların büyük maçlardaki galibiyet hasreti devam etti. Galatasaray ligin ilk yarısında oynanan maçlarda Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 2-1 mağlup olurken, Trabzonspor ile de 2-2 berabere kalmıştı.
GALATASARAY’IN SON 12 MAÇI
- 1-2 Trabzonspor
- 1-3 Kasımpaşa
- 2-4 Hatayspor
- 0-1 Giresunspor
- 2-0 Antalyaspor
- 0-2 Adana Demirspor
- 1-1 Başakşehir
- 0-1 Sivasspor
- 2-2 Altay
- 0-0 Yeni Malatyaspor
- 1-2 Fenerbahçe
- 1-1 Karagümrük
TORRENT YİNE PUAN ALAMADI!
Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, 3 karşılaşmasına çıktı. İspanyol teknik ilk iki müsabakasında Hatayspor ve Kasımpaşa'ya mağlup olmuştu. Torrent, Trabzonspor maçıyla da galibiyete ulaşamadı.
Domenec Torrent’li Galatasaray kaybettiği 3 maçta da öne geçip üstünlüğü koruyamadı.