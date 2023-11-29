Galatasaray taraftarlarından Manchester United maçında muhteşem koreografi

Manchester United karşılaşması öncesi Galatasaray taraftarlarının hazırladığı koreografi ve Gazze'ye yönelik sosyal mesajlar dikkat çekti.

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Galatasaray taraftarları, Manchester United maçı öncesi büyük bir koreografiye imza attı.

Taraftarlar, üç tribünü kapsayan koreografide güney tribününde büyük bir aslan görseli oluşturdu. Görselin altında “Cesaret içinizde kükrüyor” ifadesi yer aldı. Doğu tribününde ise İngilizce “Burası Sami Yen” ve “Cehenneme hoş geldiniz” ifadeleri oluşturuldu.

Karşılaşmaya sarı-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Son iki sezondur iç saha maçlarında RAMS Park’ı büyük oranda dolduran taraftarlar, Manchester United karşılaşmasında da tribündeki yerlerini aldı.

Seyrantepe’de yaklaşık 50 bin futbolsever karşılaşmayı takip etti.

TRİBÜNDE GAZZE MESAJLARI

Galatasaray taraftarı, yaklaşık 2 aydır İsrail’in saldırısı altındaki Gazze’yi unutmadı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, içinde çocuk ve kadınların olduğu binlerce sivilin hayatını kaybettiği Gazze için tribünlere pankart astı. Pankartlarda, “Gazze’ye insan olan sahip çıkar” ve “Gazze’de İnsanlık ölüyor.” ifadeleri yer aldı.

YAĞMUR ZEMİNİ AĞIRLAŞTIRDI

İstanbul’da 2 gündür etkili olan yağışlı hava RAMS Park’ın zeminini olumsuz etkiledi.

Birkaç gündür süren ve son 2 günde etkisini artıran yağmur nedeniyle zeminde yer yer su birikintileri oluştu. Gün içinde UEFA ve Galatasaray Kulübü yetkililerinin izlediği zeminde zaman zaman topla denemeler yapıldı. (AA)