Galatasaray tarihi tersten yazdı! Böylesi görülmedi…

Galatasaray, lig tarihinin en kötü sezonunu geride bıraktı. 22 şampiyonluğu bulunan Cimbom, 13. sıradaki yeriyle tarihi tersten yazdı.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray camiası, futbolda tarihinin en kötü sezonunu yaşadı. 52 puanla sezonu 13. sırada bitiren sarı-kırmızılılar, Süper Lig tarihinde ilk defa bu kadar kötü bir tablo çizdi.

Cimbom, 1981-82 sezonunda 32 puanla sezonu 11. sırada tamamlamıştı. 22 şampiyonlukla bu alanda ülke lideri olan Aslan, 9 kez ikincilik ve 16 defa üçüncülük elde etmişti. Bu sezon 38 maçta 14 kez kazanan ve 14 kez yenilen Galatasaray, 51 gol atıp 53 gol yedi ve sezonu eksi 2 averajla bitirdi. Cimbom, lig tarihinde ikinci kez bir sezonu eksi averajla tamamladı.

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Cimbom, rotayı 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli kongreye çevirdi. Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu, ateşten gömleği giymek için yarışacak. Seçimi kazanacak yönetim, temmuz ayındaki Bankalar Birliği ödemesi, teknik adam konusu, oyunculara yapılacak ödemeler ve kiralıktan dönecek 16 futbolcunun durumuyla ivedikle ilgilenmek zorunda. Kontratları biten Arda, Feghouli, Babel ve Semih ile ayrılmak isteyen bazı oyuncuların durumları da kongre sonrası netleşecek.