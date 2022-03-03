Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent’ten Fatih Terim açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Fatih Terim'e gönderme yaptı: "Taktikleri oyunculara uygun şekilde yapmak gerekiyor. Neticede bu kadroyu biz kurmadık. Zeki davranıp kaliteli oyuncuları doğru şekilde kullanmalıyız."

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, beİN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim için “Çok saygıdeğer bir isim. Onun yerine atanmak kolay değil” diyen Torrent, “Taktiksel baktığımız zaman, bunu takımdaki oyunculara uygun şekilde yapmak gerekiyor. Neticede bu kadroyu biz kurmadık. Zeki davranıp takımdaki kaliteli oyuncuları doğru şekilde kullanmalıyız. Benim için önemli olan kazandıysak nasıl kazandık ya da nasıl kazanabiliriz” dedi.

İLK HEDEF KONYA

Torrent, şöyle devam etti: “Galatasaray dört yıldızlı tek takım, çok büyük bir takım. Ben burada teknik direktör olmaktan onur duyuyorum. Katalunya'da Türk futbolu denince insanların aklına direkt Galatasaray geliyor. UEFA Kupası'nı kazandı Arsenal'a karşı, Real Madrid'e karşı Süper Kupa'yı kazandı. Öncelikle Konyaspor'a karşı kazanmak istiyoruz, sonra Avrupa'ya gideceğiz. İlk odaklandığımız şeyler bunlar. Babel ve Feghouli için konuşmaya zamanımız olacaktır daha.”

“TERİM’LE MÜCADELE ETMEK İÇİN GELMEDİM”

“Sayın Fatih Terim, sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da çok önemli ve saygıdeğer bir teknik direktör. Galatasaray’ın çok büyük oyuncuları ve hocaları oldu ancak kimse sonsuza kadar yaşayamaz. Sayın Terim gibi birinin yerine gelmiş olmak kolay değil. Sayın Terim ile mücadele etmek için buraya gelmedim. Hepimiz gelip geçeriz ama kulüp sonuna kadar kalır.”

“TAKTİKSEL OLARAK DAHA İYİ DURUMDAYIZ”

“Sadece 45 gündür buradayım. Sezon başında göreve başlasaydım takıma alışma konusunda daha farklı durumda olabilirdik. Bazı yenilikler getirdik. Bunların uygulanması için zaman gerekiyor. İlk geldiğimizde 7 günde 3 maç oynadık. Antrenman bile yapmaya vakit yoktu. Bir an önce puan toplamamız gerekiyordu. Benim oyun anlayışıma göre takımımız birçok açıdan gelişti. Fiziksel olarak güçlendik. Taktiksel olarak da daha iyi durumdayız.”

“İSTANBUL’UN SOKAKLARI DİKKATİMİ ÇEKTİ”

“Geldiğimden beri Florya’dayım. Şehri görme şansım olmadı. Sabah 8’de Florya’dayım, akşam 8’de çıkıyorum. Takımın durumu itibariyle şehri gezmeye vaktim olmadı. Çok merak ediyorum. Trafik, New York’tan geldiğim için hemen hemen aynı diyebilirim. Ancak ilk dikkatimi çeken İstanbul’da sokakların ne kadar temiz olduğu. Özellikle NY ile kıyaslayınca tertemiz bir şehir İstanbul.”