Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: ‘Takımıma yakıştıramadım’

Spor Toto Süper Lig 31. haftasında Çaykur Rizespor’a 4-3 yenilerek şampiyonluk yolunda ağır bir darbe alan Galatasaray’da, teknik direktör Fatih Terim maç sonu yayıncı kuruluş mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.

Rizespor’un attığı ilk iki goldeki savunma hatalarına değinen tecrübeli çalıştırıcı, “Herhalde birinci hatayı beğenmedik ki, ikinciyi de yaptık. Yakıştıramadım benim takımıma. Olmamalıydı bu” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi büyük bir avantajı kaybettiklerine değinen Terim, “Muhakkak ki yarışı bırakacak değiliz, ama rakiplerimizin birbiriyle oynadığı haftada, cumadan kazanmamızın morali başkaydı” şeklinde konuştu.

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İşte Fatih Terim’in açıklamaları:

“Maça neredeyse 1-0 geride başladık. Hiç olacak bir pozisyon değil. Bir takımına başın gelebilecek, hatta gelmeyecek ne varsa her şeyle karşılaştı Galatasaray. Onun şokunu atlatınca oyunu kontrol altına aldık. Zaten herhangi bir pozisyon vermeden iki gol yedik. Emre’nin şahane golüyle öne geçtik. Hatta Etebo bir pozisyonda dribling yapacağına Emre’ye oynasa önemli fırsattı oyunun kopması için. Herhalde birinci hatayı beğenmedik ki, ikinciyi de yaptık.”

‘Hakem bir şey olsa da çalsam diye hazırda’

“Netice itibariyle bu maça çıkarken Türkiye’nin en az gol yiyen takımı olarak çıktık. Oynayanlar yine bunlardı. Yine komik bir gol yedik, 3-3’ü bulduk ancak bu sefer 10 kişi kaldık. O pozisyonda hakem penaltıyı gösteriyor, 1 metre dışarda o kadar bariz ki. Ama hazırda bekliyor bir şey olsa da çalsam diye. Eksik kaldıktan sonra bu sahada daha zor. Bazı değişiklikler yaptık ama o noktadan sonra oyun koptu. Bu sefer dördüncüyü de yedik. Onu da çıkarmak için uğraştık ama olmadı.”

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“Takımıma yakıştıramadım”

“Maalesef bir teknik adamın muhakkak ki futbol öngörülen bir şey değil, bu kadar teknik oyuncunun, rakibin tehdidi yokken açıkçası böyle gol yediğiniz zaman diğer oyuncular da bunun altından kalkabilecek… Nasıl söyleyeyim. Biz kırılgan bir takımız. Ben de olsam moralim bozulur, altından kalkamayabilirim. Yaptığımız hatalar anlatılacak gibi değil. Olmadık bir yerde kaybettik. Yakıştıramadım benim takımıma. Olmamalıydı bu. 10 kişi kalıncaya kadar herhangi bir sıkıntımız yoktu. Ben açıkçası 1 farkla mağlubuz ama yine oyunumu koruyayım diyen bir hoca değilim. Doğru oyun neyse onu oynamaya çalışırım. Kaybederim, kazanırım. Bugün Galatasaray’da gerçek üzülenlere üzülüyoruz, sevinenlere değil.”

“Tehlikeli sularda yüzmek zorunda kalabiliriz”

“Olmayan bir yerde, kötü bir yerde kaybettik. Çok maç var ama büyük bir avantajı kaçırdık. Son 4 maçın 3’ünde 8 puan kaybedersek birçok kredimizi kaçırdığımız gibi, her maçı kazanmak gibi ya da hiç puan kaybetmemek gibi tehlikeli sularda yüzmek zorunda kalabiliriz. Muhakkak ki yarışı bırakacak değiliz, ama rakiplerimizin birbiriyle oynadığı haftada, cumadan kazanmamızın morali başkaydı. Ama maalesef olmadı. Dediğim gibi, oyuncularımı hiçbir zaman suçlamam. Hatalarını yüzüne söylerim, kimseyle de paylaşmam ama onlara bugünü yakıştıramadım.”