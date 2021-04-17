Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den başkan Mustafa Cengiz’e cevap

Süper Lig’in 35. haftasında Göztepe’ye konuk olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in 2 maçlık cezası sona erdi ve karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Terim, 3 maçlık kötü gidişi sonlandırmak istediklerini ve kazanmak istediklerini belirterek başladığı konuşmasında Gürsel Aksel Stadı’nı da övdü. Galatasaray’ın teknik patronu ardından başkan Mustafa Cengiz’in GSTV’deki programda futbolculara ağır eleştiri getirdiği konuşmasına cevap verdi!

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İŞTE FATİH TERİM’DEN MUSTAFA CENGİZ’E CEVAP;

“Galatasaray, şampiyonlukları kaybedebilir. Şampiyonluklar gelebilir. Kazanabilir. Kaybedebilir. Bunlar olmuştur. Ancak Galatasaray irtifa kaybedemez. İtibarının zedelenmesine müsaade etmez. Galatasaray, kendi hakkında dışarıda kolayca dedikodu yapılmasına o duruma düşmez. Dolayısıyla diyeceğim odur ki, Galatasaray’a kimse kendi adına veya kendi istediği gibi dokunamaz.

Bunlar bizim için önemli şeylerdir. Dünyanın her tarafında ismim nereye yazılmışsa yanına Galatasaray yazılmış. Neredeyse kapısından 50 yıl önce girdiğim Galatasaray terbiyesine özen göstermişim.

Kendimi herhangi bir sıradan antrenör gibi görmüyorum. Milyonlarca Galatasaraylının da böyle görmediğini hissediyorum. 7446 benim sicil numaram. Galatasaray Divan üyesiyim. Aşağı yukarı 50 seneye varan Galatasaray üyesiyim. Harekat halindeki trene yoldan binmedim. Ortasından seyretmeye gittiğim bir film hakkında yorum yapmayalım. Futbolla ilgili yorumlar yapalım.

Şu çok önemli. Galatasaray’a da Galatasaray’ın değerlerine de ve sahada formasını ıslatan futbolculara kimse dokunamaz. Kolay kolay da dokunamaz. İnanıyorum ki, aynı zamanda Galatasaraylılar da buna müsaade etmez. Benim takımımla ilgili kulübümle ilgili camiamla ilgili düşüncelerimi öğrenmiş oldunuz.”

MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ?

“Ne onduruyor, ne olduruyorlar. Bizim önümüzde 7 maç var, 21 puan eder. Onlar istediği kadar bazılarını yarışta tutmaya devam etsinler. İp Galatasaray'ın elinde. Biz oynamalıyız, terimizin son damlasına kadar mücadele etmeliyiz. Yedlin sakatlığında 10 futbolcumuz orada olmalıydı. Golümüz iptal edince 10 futbolcu itiraz etmeli, sahanın altını üstüne getirmeli. Kalecimiz kaptan geliyor, kart görüyor.

Futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlasınlar. Kendilerine oynamıyorlar. Türkiye'nin en büyük camiasındalar. Ölümüne oynamalılar. Bunu neden yapmıyor futbolcularımız. İpinde değil adamın, profesyonelce bakıyor. 2. maç oynamazsa prim alamıyor. Onu da hesaplayabilir. Türk futbolcular nerede o zaman? Ben çıldırıyorum izlerken.”