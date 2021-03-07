Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den Radamel Falcao’ya özel motivasyon

Galatasaray, Ankaragücü yenilgisi sonrası Sivasspor'u ağırlayacak. Zorlu maç öncesi devre arasında takıma katılıp golleriyle galibiyetleri getiren Mostafa Mohamed cezalı.

Fatih Terim'in kozu ise Radamel Falcao olacak. Cimbom'a geldiği günden bu yana attığı gollerden çok kaçırdığı maçlarla anılan Falcao'ya özel motivasyon uygulayan Terim, “İşte aradığın şans” sözleriyle dünyaca ünlü futbolcuya mesajı verdi.

Muhtemel 11’ler: Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç, Onyekuru, Falcao. Sivasspor: Ali, Ahmet, Camara, Robin, Uğur, Hakan, Ziya, Fajr, Boyd, Gradel, Yatabare.



B planı Babel

Fatih Terim, eleştiriler alan öğrencisine, “Sana güveniyoruz. Bu fırsatı en iyi şekilde kullanacağına ve takıma yardımcı olacağına inanıyorum” dedi. Falcao, bu sezon ilk 11'de oynadığı beş maçta 5 gol ve 2 asist üretti. Sivas maçında Babel ise B Planı olacak. Hollandalı futbolcu, kulübede başlayacağı karşılaşmada skor sıkışırsa oyuna girip katkı vermeye çalışacak.

Aslanlarımız, Süper Lig’in 29. haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı. #GSvDGS pic.twitter.com/ala8bpkixU — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) March 6, 2021

İlginizi Çekebilir Galatasaray'da Fatih Terim'den ortaya neşter!

Yeniden seri başlasın!

Galatasaray, Sivas'ı ağırlıyor, yeni bir galibiyet serisine başlamayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılarda Mohamed ve Emre Taşdemir forma giyemeyecek. Yiğidolar'da Goiano, Appindangoye, Erdoğan ve Claudemir oynayamayacak. Muammer ve Caner'in durumları ise şüpheli. Sarı-kırmızılılarda Babel, Belhanda, Luyindama, Etebo ve Taylan sarı kart cezası sınırında.