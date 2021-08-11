Galatasaray, TFF Tahkim Kurulu için savcılığa başvurdu

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'nu "Görevi Kötüye Kullanma" suçuyla savcılığa şikayet ederek kamu davası açılmasını talep etti.

SOZCU.COM.TR

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Galatasaray Kulübü, Oğulcan Çağlayan’a Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lisans çıkarılmasını engelleyen Tahkim Kurulu’nu savcılığa şikayet etti.

TFF Tahkim Kurulu’nda yer alan 7 üyenin adı şüpheli olarak geçerken, suç olarak da “Görevi Kötüye Kullanma” ifade edildi.

Galatasaray Kulübü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvuruda, Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesinin işlenmesini istedi.

NE OLMUŞTU?

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Çaykur Rizespor ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle ocak ayında Oğulcan Çağlayan’a 6 maç men ve 1 milyon 200 bin Euro para cezası vermişti. TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray’ın itirazı sonrasında şubat ayında 6 maç men cezasını 3’e indirip para cezasını aynı tutmuştu. TFF, 2021-2022 sezonu öncesi Oğulcan Çağlayan’ın lisansını çıkarmamıştı.