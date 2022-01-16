Galatasaray, Torrent’le yeni sayfa açıyor

Galatasaray, Fatih Terim’in ayrılığının ardından Domenec Torrent’le kritik bir maça çıkıyor. Babel ve Arda, Hatayspor maçının kamp kadrosuna dahil edilmedi.

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Yeni Galatasaray, bugün sahne alıyor. 5 senelik 4. Fatih Terim döneminin sona ermesiyle göreve İspanyol Domenec Torrent'i getiren Galatasaray, bugün Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Saat 19.00'daki mücadele Torrent'in ilk sınavı olacak.

59 yaşındaki çalıştırıcı açılış maçında sakatlıkları bulunan Muslera, Diagne ve Işık Kaan'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Nelsson ile Afrika Kupası'ndaki Mostafa ve Feghouli'den yararlanamayacak. Torrent ayrıca Babel ve Arda'yı da kamp kadrosuna dahil etmedi. Geçen hafta kart cezalısı olan Marcao ve Kerem ise 11'e dönecek.

MUHTEMEL 11’LER

Hatayspor: Abdullah, Kamil Ahmet, Falette, Burak, Adekugbe, Riberio, Boudjemaa, Lobjanidze, Muhammed, Kamara, Diouf

Galatasaray: İsmail, Boey, Alpaslan, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Morutan, Barış Alper, Cicaldau, Kerem, Halil

Saat: 19.00

Stat: Yeni Hatay

Hakem: Erkan Özdamar