Galatasaray, Tottenham’dan Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele’yi transfer etmek istiyor

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi listesi öncesi Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele'yle transfer görüşmeleri yapıyor. Ndombele olmazsa Ndidi gündemde. Ramos'un transferi ise rafa kalktı; yeni adresi Suudi Arabistan.

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi oyuncu listesinin netleşeceği 4 Eylül'ü 5 Eylül'e bağlayan gece yarısına kadar iki transfer yetiştirmek isteyen Galatasaray gaza bastı. Sarı-kırmızılılar gözünü, transferin kapandığı İngiltere'ye çevirdi.

Tottenham'dan iki futbolcu hedefte. İlki, Davinson Sanchez… Beşiktaş'ın da teklif yaptığı Kolombiyalı stoper için İngiliz ekibiyle masaya oturuldu. Londra ekibinden istenen diğer futbolcu Tanguy Ndombele. Yıldız orta sahaya Fenerbahçe de teklif yaptı. Fakat Cimbom, Şampiyonlar Ligi farkıyla bir adım önde.

Ndombele'nın kararı olumsuz olursa Cimbom bu kez Leicester City'den Wilfred Ndidi'ye yönelecek. Okan Buruk'un da onay verdiği isimler için Erden Timur temasları yürütüyor.

SERGIO RAMOS OLMUYOR

Ramos ile Galatasaray arasındaki pazarlıklarda mutlu son çıkmadı. Yüksek imza parası ve yıllık ücret inadından vazgeçmeyen 37 yaşındaki İspanyol stoperin Suudi Arabistan'a imza atmaya karar verdiği iddia edildi. Bu takımın Al İttihad olduğu belirtiliyor.

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