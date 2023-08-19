Galatasaray, Trabzonspor’u Mauro Icardi ile yıktı: 2-0

Sezona Kayseri'de puan kaybıyla başlayan Galatasaray, ligdeki ilk iç saha maçında Trabzonspor'u golcüsü Mauro Icardi'nin golleriyle yıktı: 2-0. Sarı-kırmızılı takımda Torreira sakatlanarak oyundan çıktı.

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Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Rams Park’ta kapalı gişe oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 2-0 kazanarak sezonun ilk galibiyetini aldı.

Kayseri deplasmanında 2 puan kaybeden Galatasaray, hafta arasında Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmenin moraliyle çıktığı zorlu maçta golcüsü Mauro Icardi ile güldü. Geçen sezon 24 lig maçında 22 gol atan Arjantinli forvet, bu sezon da perdeyi açtı. 23 ve 90+3’te fileleri havalandırarak takımına 3 puanı getiren Icardi’nin 90+7. dakikada ağlara gönderdiği bir top da ofsayt nedeniyle iptal edildi.

GOLLER NASIL OLDU?

23. dakikada Galatasaray’ın golü geldi. Bakasetas’ın atağa çıkarken kaptırdığı topu Kerem tek pasla savunmanın arasından Icardi’nin önüne gönderdi, sarı-kırmızılı futbolcunun vuruşunda top direğe çarparak ağlara gitti: 1-0

90+3. dakika ev sahibi takımı iyice rahatlatan gol geldi. Kaan Ayhan’ın sağ kanattan yaptığı ortaya kale ağzında çok iyi yükselen Icardi, kafa vuruşuyla topu Uğurcan’ın sağına ve uzanamayacağı noktaya görerek fileleri havalandırdı: 2-0.

Bu sonucun ardından Galatasaray 4 puana yükselirken, Trabzonspor 3 puanda kaldı.

Ligin 3. haftasında Galatasaray, İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor da sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlayacak.

TORREIRA SAKATLANDI

Karşılaşmanın 76. dakikasında Galatasaray’da Lucas Torreira sakatlandı. Orta alanda Kourbelis’in müdahalesiyle yerde kalan Uruguaylı oyuncu için sağlık ekibi çağrıldı. 2 dakika duran oyun yeniden başlarken kendisini deneyen Torreira 80. dakikada kendisini yere bıraktı ve ardından yerini Berkan Kutlu’ya bıraktı.

ICARDI BIRAKTIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, gollerini atmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılı takımda geçen sezon 24 Süper Lig müsabakasında 22 kez fileleri havalandıran Icardi, bu sezon 2. lig maçında ilk golünü attı. Maçın uzatma bölümünde bir gol daha bulan yıldız futbolcu, maçın skorunu belirledi.

Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Slovenya’nın Olimpija Ljubljana takımını 1-0 yendikleri karşılaşmada da gol sevinci yaşayan 30 yaşındaki santrfor, üst üste 2 müsabakada fileleri havalandırmayı başardı.

ICARDI BÜYÜK MAÇLARI SEVİYOR

Mauro Icardi, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzospor ile yapılan maçları boş geçmedi.

Arjantinli futbolcu, geçen sezon ikişer Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisinde forma giyerken, Trabzonspor’a karşı da tek maçta oynadı. Söz konusu maçların tamamında ağları havalandıran yıldız golcü, siyah-beyazlılara 3, sarı-lacivertlilere 2, bordo-mavililere de 1 gol attı.

Bu sezon ilk büyük maçına Trabzonspor mücadelesiyle çıkan Icardi, 23 ve 90+3. dakikalarda ağları havalandırarak geleneğini sürdürdü.

GALATASARAY SAVUNMASI GEÇİT VERMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, çıktığı son 5 resmi maçta da kalesini gole kapattı.

Bu sezonki 6. resmi maçına çıkan Galatasaray, kalesinde sadece 2 gol gördü. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Zalgiris ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, sonraki 5 mücadelede 7 gol atarken rakiplerine gol izni vermedi.

SARI KARTLAR İTİRAZDAN

Galatasaray’da sarı kartların çoğunluğu oyuncuların hakem kararlarına itirazından kaynaklandı.

Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan’ın kararlarını beğenmeyen sarı-kırmızılı futbolcular, sık sık itiraz etti. Teknik direktör Okan Buruk’un yanı sıra futbolcu Mauro Icardi, Sergio Oliveira ve Fernando Muslera’nın sarı kartları hakem kararlarına itirazdan geldi.

Galatasaray’da pozisyon gereği tek sarı kartı Angelino gördü.

BERKAN KUTLU İLK KEZ YEDEK

Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, bu sezon ilk kez bir resmi maça yedek başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 4, Süper Lig’deki 1 maçına ilk 11 başlayan 25 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor mücadelesinde yedeğe çekildi.

ZAHA KADRODA YOK

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Wilfried Zaha, kadroda yer almadı.

30 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun hafif sakatlığından dolayı riske edilmemek üzere kadroya alınmadığı bildirildi.

TETE TRİBÜNDE

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Tete, müsabakayı tribünden izledi.

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshettikten sonra Galatasaray’a imza atan Brezilyalı kanat oyuncusu, henüz lisansı çıkmadığı için karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.

TRABZONSPOR’DA TEK DEĞİŞİKLİK

Karadeniz temsilcisinin teknik direktörü Nenad Bjelica, ligin ilk haftasında 1-0 kazandıkları Bitexen Antalyaspor mücadelesinin 11’inde tek değişikliğe gitti.

Bordo-mavili ekip, Uğurcan Çakır, Filip Benkovic, Stefano Denswil, Jens Larsen, Eren Elmalı, Dimitritos Kourmpelis, Anastasios Bakasetas, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Umut Bozok 11’i ile çıktı.

Trabzonspor’un yedek kulübesinde Muhammet Taha Tepe, Rayyan Baniya, Kerem Şen, Maxi Gomez, Göktan Gürpüz, Doğucan Haspolat, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Tonio Teklic, Enis Destan yer aldı.

Bjelica, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Edin Visca’nın yenine Bardhi’yi 11’de oynattı.

Bordo-mavili ekipte, VavaCars Fatih Karagümrük’ten transfer edilen stoper Rayyan Baniya da ilk kez maç kadrosuna girdi.