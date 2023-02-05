Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11’leri

Galatasaray ile Trabzonspor, ligde 100. kez karşı karşıya geliyor. Lider Aslan, galibiyet serisini 12’ye çıkarıp avantajını sürdürmek; Fırtına, dış sahadaki kötü gidişine son verip yarıştan kopmamak için ter dökecek. Maç saatinde yoğun kar bekleniyor.

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Süper Lig'in 23. haftasında bugün dev bir maç var. En yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 6 puan önünde lider olan Galatasaray, Trabzonspor’u konuk edecek.

Aslan tam kadro, eksik ve cezalı yok. Kerem, Barış Alper ve Berkan, sınırdaki isimler. Cimbom'un 13 puan gerisinde altıncı durumda bulunan Fırtına kaybederse, şampiyonluk yarışından iyice uzaklaşacak. Visca, Dorukhan, Bruno Peres ve Hamsik, sakatlıkları nedeniyle yok. Galatasaray ile Trabzonspor ligde 100. kez, toplamda 135. kez karşılaşacak. Sezonun ilk yarısındaki maç 0-0 bitmişti. Ali Sami Yen Nef Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11’leri:

Galatasaray : Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Dubois, Oliveira, Torreira, Mertens, Kerem, Barış Alper, Icardi.

: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Dubois, Oliveira, Torreira, Mertens, Kerem, Barış Alper, Icardi. Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Denswill, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Djaniny, Trezegueti Maxi Gomez.

Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi kısa kısa…

Galatasaray, Trabzonspor'u yenerse, lig tarihindeki galibiyet serisi rekorunu egale edecek: 12. Okan Buruk da Mustafa Denizli'nin resmi maçlardaki galibiyet serisi rekoruna ortak olacak: 15.

Trabzonspor, 8. haftadaki (1 Ekim 2022) 2-1'lik Kayseri galibiyetinin ardından çıktığı 5 deplasmanda (127 gün) kazanamadı.

Trabzon, Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibine deplasmanlarda yenilmedi: 6 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik.

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