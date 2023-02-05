Galatasaray Trabzonspor maçında tarihe geçen gol

Trabzonspor'u Galatasaray deplasmanında 13. saniyede öne geçiren Maxi Gomez, Toreira'nın hatası sonrası attığı golle tarihe geçti.

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Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin hemen başında Toreira’nın büyük hatasında araya giren Abdülkadir Ömür, ceza sahası içerisinde topa Muslera’dan önce müdahale edip pasını Maxi Gomez’e aktardı. Uruguaylı forvet, vatandaşları olan iki rakibinin hatası sonrasında 13. saniyede topu rahatça filelere gönderip Trabzonspor’u 1-0 öne geçirdi.

Gomez’in attığı bu gol, Trabzonspor’un ligde Galatasaray’a attığı en erken gol olarak da tarihe geçti.

TRABZONSPOR’DA İKİ DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor son maçına göre sahaya ilk 11’de 2 değişiklikle çıktı.

Bordo-mavili takımın geçen hafta Fraport TAV Alanyaspor’u 2-0 yendiği maça ilk 11’de başlayan Marc Bartra yedeğe çekilirken, Jorge Djaniny ise kadroda yer almadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Galatasaray karşısında bu futbolcuların yerine Vitor Hugo ve Montassır Lahtimi’ye formayı verdi.

Trabzonspor’da, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah’a transfer olacağına yönelik haberler çıkan Jorge Djaniny ile sakatlıkları olan Edin Visca, Dorukhan Toköz, Bruno Peres ve Marek Hamsik kadroda yer almadı.