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Galatasaray-Trabzonspor maçında penaltı tartışması

Galatasaray ve Trabzonspor arasında oynanan derbi maçının ilk yarısında penaltı tartışması yaşandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 19:35 - 23 Ocak 2022 Güncellenme:
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Galatasaray-Trabzonspor maçında penaltı tartışması

Süper Lig’in 23. haftasında lider Trabzonspor’u ağırlayan Galatasaray, maçın başında yaşanan bir pozisyon sonrasında penaltı bekledi.

14. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içine ortaladı. Topa hareketlenen Emre Kılınç, Anthony Nwakaeme’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Top oyundan çıktıktan sonra Galatasaraylı futbolcular yoğun itirazda bulunurken, sağlık ekipleri sakatlık geçiren Emre Kılınç’ı tedavi etmek için oyun alanına döndü.

VAR’dan pozisyonun izlenmesini bekleyen hakem Atilla Karaoğlan, herhangi bir faul olmadığını işaret etti ve pozisyonun penaltı olmadığına karar verdi.

Görüntü beIN Sports’tan alındı.

16 DAKİKA SONRA BU KEZ PENALTI

Karşılaşmanın 30. dakikasında ise, hakem Atilla Karaoğlan bu kez penaltı noktasını gösterdi. Galatasaray atağında topla birlikte ceza sahası içine girmek isteyen Kerem Aktürkoğlu, Denswsill’in ayağına basmasıyla yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi ve Denswill’i sarı kartla cezalandırdı. Topun başına geçen Cicaldau penaltıyı gole çevirdi ve Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi.

Sosyal medyada penaltı verilmeyen pozisyonla ilgili şu yorumlar yapıldı: