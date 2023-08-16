Galatasaray Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak dev maçın hakemi de belli oldu.
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, 19 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Süper Lig’in 2. haftasında görev alacak hakemler şunlar:
18 Ağustos Cuma:
21.00 İstanbulspor-Mondihome Kayserispor: Sarper Barış Saka
21.00 Bitexen Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan
19 Ağustos Cumartesi:
19.15 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Yiğit Arslan
21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Mert Güzenge
21.45 Galatasaray-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
20 Ağustos Pazar:
19.15 RAMS Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker
21.45 Beşiktaş-Pendikspor: Kadir Sağlam
21.45 Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor: Arda Kardeşler
21 Ağustos Pazartesi:
21.00 Yılport Samsunspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
21.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor: Cihan Aydın (AA)