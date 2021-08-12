Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor Avrupa sahnesinde! Her şey Türkiye için

Avrupa'da üç temsilcimiz Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor sahaya çıkıyor. Ülke puanı adına üçte üç bekliyoruz.

SOZCU.COM.TR

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Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor, Avrupa mesaisine çıkıyor; ülke puanı adına 3'te 3 istiyoruz. Türkiye, ön elemelerdeki performansla birlikte bu sezon şimdilik 1.600 puanda. 2017-18 sezonundan başlayacak yeni sezon hesaplamasında Türkiye’nin güncel puanı ise 22.000. Sezona 18. sırada başlayıp 17. sıraya çıktık.

Ancak bu yetmiyor. Şampiyonlar Ligi gruplarına ilk 10 sıradaki ülke direkt takım gönderebiliyor. 11. sıradaki ülke ise üstündeki ülkelerden katılım hakkı artarsa gruplara takım gönderebiliyor.

Hatırlanacağı gibi bu sezonun Süper Lig şampiyonu, 2022-23 sezonunda ön eleme oynayacak.

ASLAN DEPLASMANDA TUR ARIYOR

Avrupa'da sıralamamızı yakından ilgilendiren karşılaşmalar öncesi Galatasaray, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı İskoç St. Johnstone'a karşı hata yapmak istemiyor. Saat 21.00'de başlayacak maç öncesi sarı-kırmızılılara turu geçmesi için galibiyet şart. Beraberlik halinde uzatmaya gidilecek.

Galatasaray’ın yıldız isimlerinden Radamel Falcao, iyice gözden düştü. Kendisinden kulüp bulması istenen Kolombiyalı golcü, İskoçya'ya götürülmedi. Aslan'da UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Fatih Öztürk, Alexandru Cicaldau ve Ozornwafor kadroda yer almadı.

Aslan, turu geçerse Danimarka'nın Randers takımıyla eşleşecek.

MUHTEMEL 11’LER

ST. JOHNSTONE: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Rooney, McCann, Davidson, Wotherspoon, Devine, O'Halloran, Kone

GALATASARAY: İsmail, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Aytaç, Kerem, Berkan, Babel, Mostafa

FIRTINA'NIN ZOR SINAVI

Güçlü bir kadro kuran Trabzonspor, Norveç deplasmanında zoru başarmak istiyor. Bordo- mavililer, Konferans Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında evinde Molde ile 3-3 berabere kalmıştı. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi Fırtına'da tek hedef galibiyet. Herhangi bir beraberlik karşılaşmayı uzatmalara götürecek.

Trabzonspor'u turu geçmesi halinde zorlu bir rakip bekliyor. Karadeniz ekibi, Jose Mourinho ile yeni sezonda büyük hedefler koyan İtalyan devi Roma ile eşleşecek.

MUHTEMEL 11’LER

MOLDE: Linde, Knudtzon, Sinyan, Gregersen, Risa, Aursnes, Mannsverk, Hussain, Hestad, Omoljuanfo, Brynhildsen

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Peres, Bakasetas, Berat, Hamsik, Gervinho, Djaniny, Nwakaeme

YİĞİDOLAR RAHAT

İlk maçlarda yüzümüzü güldüren tek takım Sivasspor ise 2-1'lik galibiyetin ardından Dinamo Batumi'yi Sivas'ta konuk edecek. Bu sezon Avrupa'da 3'te 3 yapan kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'de 19 yenilmezlikle sezonu taçlandırdıktan sonra bu serisini 22 maça taşımayı başardı. Yiğido'ya tur için beraberlik yetecek.

Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'u büyük bir sürpriz yaşanmaması halinde turu geçip L.Plovdiv- Kopenhag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

MUHTEMEL 11’LER

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Koray, Caner, Goutas, Uğur, Azubuike, Fajr, Sefa, Hakan, Kayode, Yatabare

DİNAMO BATUMİ: Kupatadze, Chabradze, Kabakhidze, Azatskiy, Azarov, Teidi, Altunashvili, Mamuchashvili, Manjgaladze, Jigauri, Flamarion