Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor’un rakipleri belli oluyor! Kura çekimi heyecanı…

Ve merakla beklenen an geldi… Avrupa’da temsilcilerimiz Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor’un rakipleri belli oluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turlarının kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek.

Galatasaray, PSV'yi elemesi durumunda Shakhtar Donetsk, Benfica, Monaco veya Celtic-Midtjyland eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi çekilişi, TSİ 14.00'te başlayacak.

Bu sezon ilk kez düzenlenecek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin kura çekimi ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olarak çekilecek kurada Trabzonspor'un yanı sıra 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub Hincesti'yi geçmesi durumunda Demir Grup Sivasspor'un da muhtemel rakibi belirlenecek.

MAÇLAR NE ZAMAN?

Üçüncü eleme turu maçları, Şampiyonlar Ligi’nde 3-4 Ağustos ve 10 Ağustos, Avrupa Ligi ile Avrupa Konferans Ligi’nde ise 5 ve 12 Ağustos’ta oynanacak.