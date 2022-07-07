Galatasaray transfer avına çıktı! Sergio Oliveira ve Kaan Ayhan…

Galatasaray yönetiminde Erden Timur, Sergio Oliveira ve Joao Pedro için İtalya’da. Sonraki hedef ise Seferovic. Cenk Ergün, Marcao’nun transferini çözünce Kaan Ayhan için devreye girecek.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray yönetimi, transferde atağa kalktı. Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş'ı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, sessizliği bozmak adına iki isimle birlikte düğmeye bastı. Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, İtalya'da sefere çıktı. Sportif Direktör Cenk Ergün ise önce İstanbul'da ardından yurtdışında temaslarda bulunacak. Transferde ana hatlar belli. Timur'un rotası ile başlayalım…

OLIVEIRA VE PEDRO MASADA

Erden Timur, dün sabah saatlerinde Milano'ya gitti. Burada iki futbolcuyu bitirmeye çalışacak. İlki, geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren Porto'nun orta sahası Sergio Oliveira; diğeri Cagliari'nin 10 numarası Joao Pedro… İki futbolcu da bonservisiyle düşünülüyor. Toplam maliyet ise 8 milyon Euro civarında.

MARCAO PAZARLIĞI

Cenk Ergün, İstanbul'da Sevilla temsilcileri ile Marcao'nun transferini görüştü. ASY NEF Stadı'ndaki buluşmada Ergün, 15 milyon Euro'luk talebi tekrarladı. Sevilla, 10 milyon Euro'dan 12 milyon Euro'ya çıktı. Masada, Zenit'in 15 milyon Euro'luk teklifi var ve Ergün bunu koz olarak kullanıyor. Marcao ise Sevilla'yı seçti.

SEFEROVIC’TE RAPOR ŞARTI

Golcü olarak radardaki isim Haris Seferovic ancak Erden Timur'un bir şartı var. İsviçreli golcünün sakatlık geçmişi sarı-kırmızılıları endişelendiriyor. Görüşmelerin ilerlemesi adına öncelikle 30 yaşındaki golcünün detaylı sağlık raporu isteniyor. Galatasaray yönetimi daha sonra Benfica ile kiralama görüşmelerine hız verecek.

KAAN’A 5 MİLYON EURO

Marcao bilmecesi sonuca erince prensipte anlaşılan Kaan Ayhan'ın transferine hız verilecek. Cenk Ergün, Sassuolo ile temaslarını sürdürüyor. İtalyan ekibiyle mesafe kat edildi. Ergün, 5 milyon Euro'ya milli futbolcunun transferini bitirmeye çabalıyor. Marcao'nun satışıyla böylece üç futbolcu birden transfer edilmiş olacak.