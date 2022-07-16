Galatasaray transfer için masada! Al Diagne’yi ver Balotelli’yi…

Yunus’u kiraladığı, Ali Yavuz’u bonservisiyle verdiği Adana Demirspor ile ilişkileri iyi olan Galatasaray, Balotelli transferi için takasın yanı sıra 2 milyon Euro önerecek. Teklif kabul görmezse, çıkış opsiyonu gündemde...

Mesut YILDIRIM

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Transfer beklentilerini karşılamakta zorlanan Galatasaray yönetimi, forvet arayışlarında tanıdık bir isme yöneldi: Geçen yıllarda da gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Mario Balotelli. Sıradışı kariyerini Adana Demirspor'da sürdüren 31 yaşındaki İtalyan forvet için mavi-lacivertli kulüple masaya oturan sarı-kırmızılıların ilk teklifi şu olacak: Al Diagne'yi ver Balotelli'yi… Cimbom daha önce Yunus Akgün'ü kiralayıp bu yaz da Ali Yavuz Kol'u verdiği güney ekibi ile iyi ilişkiler kurmuştu.

SION DA İSTİYOR

Balotelli için Diagne + 2 milyon Euro önerilmesi planlanıyor. Sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek Senegalli forvetin 2 milyon 350 bin Euro'luk maaş yükünün iki kulüp arasında paylaşılması, Cimbom'un masaya getireceği seçenekler arasında. Başkan Murat Sancak ise İtalyan yıldızın Haziran 2024'te bitecek kontratındaki çıkış opsiyonuna değinirken “4 milyon Euro'ya serbest kalabilir. Hesaba nakit kim yatırırsa, futbolcuyla anlaşırsa, alabilir” açıklamasını yaptı. Öte yandan, İsviçre ekibi Sion da İtalyan forvete talip.

AURIER’DE ZORLU RAKİPLER

Fransızların prestijli yayın organı L'Equipe, Galatasaray'ın Serge Aurier ilgisini doğruladı. Haberde, Cimbom'un; Villarreal ile kontratı sona eren 29 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bekin transferinde bir adım önde olduğunu ancak Fulham, Atletico Madrid ve bir

İtalyan kulübünün de devrede olduğu belirtildi.