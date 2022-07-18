Galatasaray transferde gaza bastı! Satrafor, orta saha ve sağ bek tamam…

Transferde gaza basan Galatasaray'da son gün oldukça hareketli geçti. Haris Seferovic, sağ bek Leo Dubois ve çok yönlü orta saha Florian Grillitsch, son anda bir terslik olmazsa yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.

Mesut YILDIRIM

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Sarı kırmızılı yönetim sezon başlangıcının yaklaşmasıyla transfer operasyonlarına hız verdi. Galatasaray'da pazar günü hayli hareketli geçti. Yönetimin üzerinde durduğu pek çok isimle anlaşma noktasına gelindi. Golcü Haris Seferovic, sağ bek Leo Dubois ve çok yönlü orta saha Florian Grillitsch, son anda bir terslik olmazsa yeni sezonda Galatasaray forması giyecek. Detaylara bakalım…

1 SONUNDA SEFEROVIC!

Cimbom’un yeni golcüsü Haris Seferovic… Portekiz'de bugün son kez sağlık kontrolünden geçecek İsviçreli golcüde olumsuz bir bulguya rastlanmazsa yarın İstanbul'a gelecek. Benfica'ya 3 milyon Euro dolayında bonservis verilecek. İsviçreli golcü de 2.5 milyon Euro'ya iki artı bir yıllık sözleşme imzalayacak.

2 ASLANIM DUBOIS…

Okan Buruk sağ bekini Lyon'da buldu. Buruk, iki kez ‘FaceTime' yöntemiyle görüştüğü Leo Dubois'u ikna etti. Lyon'a 2.5 milyon Euro ödenecek. Dubois üç yıllık sözleşme imzalayacak. Nantes ve Lyon formalarıyla 235 maçta 9 gol-28 asist yapan Dubois'un ‘Léo' olan adı, Türkçede ‘aslan' manasına geliyor.

3 JOKERIN ADI GRILLITSCH

Oliveira’nın ardından ikinci orta saha da tamam… Hoffenheim ile sözleşmesi biten ve bonservis sorunu bulunmayan 26 yaşındaki Avusturyalı orta saha Florian Grillitsch ile ön protokol imzalandı. Grillitsch, geçen sezon oynadığı 17 lig maçının 12'sinde stoper, beşinde ise orta saha olarak görev aldı.

FAVORİ 10 NUMARA HARİT!

Üst üste önemli transferlere imza atan Galatasaray için yeni hedef 10 numara… Sarı kırmızılılar, pek çok isimle görüşüyor. Bunlardan biri ve favorisi Schalke 04'ten Amine Harit… Futbol dışı olaylarla sık sık gündeme gelen Fansa doğumlu Faslı Harit, kariyerinde yeni bir adım atmak istiyor. Galatasaray da bu isteği fırsata çevirmenin peşinde. Aman ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ile gidildi. Yanıt bekleniyor.