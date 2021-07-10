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Galatasaray transferde sona geldi! Gedson bitti bitiyor…

Benfica ile ‘zorunlu satın alma opsiyonu’ maddesi nedeniyle sorun yaşayan sarı-kırmızılı yönetim, bu sıkıntıyı çözdü. 22 yaşındaki orta saha, 1 yıl daha Cimbom’da oynayacak.

Mesut YILDIRIM
Güncellenme: 09:30, 10/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray transferde sona geldi! Gedson bitti bitiyor…

Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde mutlu sona çok yakın. Beşiktaş'ın da gündeminde olan Portekizli yıldız için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, Benfica'yla yapılan görüşmelerde sona geldi. Portekiz kulübünün yapılacak sözleşmede 15-20 milyon Euro civarındaki “Zorunlu satın alma opsiyonu” maddesini koydurmak istemesi nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı. Yönetimin bu sıkıntıyı ortadan kaldırdığı öğrenildi.

FATİH TERİM ISRAR ETTİ

22 YAŞINDAKİ yıldız, son dakika bir aksilik çıkmazsa 6 ay formasını giydiği Galatasaray'da 1 sezon daha kiralık olarak forma giyecek. Gedson, geldiği ilk günlerde beklenen performansı gösteremese de son haftalarda oynadığı futbolla takıma büyük katkı sağlamıştı. Teknik Direktör Fatih Terim, yıldız futbolcunun son haftalardaki katkısından dolayı memnun olmuş ve yönetime Gedson'la devam etmek istediğini iletmişti.

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Yayınlanma Tarihi:09:19,