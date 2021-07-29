Galatasaray transfere doymuyor! Orta sahaya bir isim daha

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yabancı takviyesine devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt'tan sonra Olimpiu Morutan'ı da renklerine katıyor. 22 yaşındaki Rumen oyuncunun menajeri Florin Vulturar, transfer görüşmeleri yapmak için dün İstanbul'a geldi. Daha önce Galatasaray'ın oyuncusuna yönelik ilgisini doğrulayan ve Morutan'ın Galatasaray gibi bir kulüpte oynamak isteyeceğini açıklayan Vulturar, Instagram hesabı üzerinden İstanbul'a uçak biletini paylaştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Morutan, çok iyi bir futbolcu, çok da beğeniyorum. O nasıl bize haber yollamış, bizim az paramız olduğunu biliyor herhalde, zayıf oynuyorum ki az para olsun beni alsınlar. Makul bir paraya herhalde Galatasaray yok demez. Hakikaten zevk verecek oyunculardan bir tanesi. O zevki de daha önce abileri burada verdi. Hagi, Popescu ve Ilie hala buradalar. Top ayağındayken herkesin mutlaka oynamasını isteyeceği bir oyuncu, gelişeceğini de düşünüyorum, ben de onu beğeniyorum” ifadelerini kullanmıştı.

10 NUMARA OYNUYOR

Merkez orta sahada oynayan ve asıl bölgesi Alexandru Cicaldau gibi 10 numara olan Olimpiu Vasile Morutan, 8 numara ve sağ kanatta da oynayabiliyor. 22 yaşındaki oyuncunun, eski adı Steaua Bükreş olan Rumen kulübü FCSB ile Haziran 2023'e kadar kontratı bulunuyor.