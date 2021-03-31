Galatasaray tweeti olay olan Karagümrüklü Emre Çolak kadro dışı bırakıldı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen Galatasaray’ın eski oyuncusu Emre Çolak, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı gündem yaratan paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Karagümrük Kulübü yaptığı resmi açıklamayla Emre Çolak’ın paylaşımının kulübün değerleri ve ilkeleri ile bağdaşmaması nedeniyle oyuncunun geçici olarak kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

‘İÇİMİZ DIŞIMIZ BİR, MAYISLAR BİZİMDİR’

Futbol kariyerine Galatasaray’da başlayan Emre Çolak’ın 2 hafta sonra oynanacak Galatasaray maçı öncesi “İçimiz dışımız bir, mayıslar bizimdir..” şeklinde attığı tweet eleştirilerin hedefi haline gelmiş ve milli futbolcu paylaşımını kaldırmıştı.

10 Nisan’da Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Galatasaray-Karagümrük maçı öncesi yapılan bu paylaşım büyük tartışmalara neden olunca Karagümrük yönetimi de Emre Çolak’ı sert bir dille uyardı.

İlginizi Çekebilir Türkiye Letonya maçına damga vuran an! Caner Erkin gündem oldu...

Emre Çolak tepki alan paylaşımı nedeniyle Karagümrük takımından ve taraftarlardan özür diledi. Paylaşımının maksadını aştığını belirten Emre Çolak şu ifadeleri kullandı:

‘EKMEĞİNİ YEDİĞİN, FORMASINI GİYDİĞİN TAKIMIN…’

Karagümrüklü taraftarlar Emre Çolak’ın Galatasaray ile ilgili yaptığı paylaşıma büyük tepki göstermişti. İstanbul ekibinin fan sayfası ‘Ekmeğini yediğin, formasını giydiğin takımın taraftarlarına özür borçlusun Emre Çolak!!!!! Ya özür dile yada Bundan sonraki idmanlara Florya'da çık!’ yazarak 29 yaşındaki oyuncunun kadro dışı bırakılmasını talep etmişti.

Kariyerine Galatasaray’da başlayan 29 yaşındaki oyuncu, son olarak İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Deportivo La Coruna’da forma giymiş, Aralık ayında da Karagümrükspor’a transfer olmuştu.