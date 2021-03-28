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Galatasaray, U19 takımıyla antrenman maçı yaptı

Milli takım arasında Hatayspor maçı hazırlıklarını eksik sürdüren Galatasaray, U19 takımıyla 60 dakikalık bir maç yaptı.

Güncellenme: 15:40, 28/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray, U19 takımıyla antrenman maçı yaptı

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Ana bölümde sarı-kırmızılıların 19 Yaş Altı takımı ile 60 dakikalık bir antrenman maçı yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Milli takım kamplarında bulunan oyuncular antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Hatayspor maçının hazırlıklarına salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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