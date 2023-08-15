Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Ljubljana’ya karşı
Ljubljana'da elde ettiği 3-0'lık galibiyetin ardından Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi rövanşında Olimpija'yla karşılaşacak. İcardi ve Zaha, Rams Park'ta seyirci karşısına çıkıyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında bugün Olimpija'yı konuk edecek.
Ljubljana'daki ilk maçı Kerem Aktürkoğlu, Mertens ve Halil'in golleriyle 3-0 kazanan Cimbom, 2 farklı mağlup olması durumunda bile Sloven rakibini eleyip play-off turuna kalacak.
Sakatlığı devam eden Zaniolo'nun yanı sıra UEFA listesine bildirilmeyen Tete, Morutan, Yusuf Demir ve Kerem Demirbay, kadroda olmayacak. İcardi ve Zaha bu sezon ilk kez Rams Park'ta maça çıkacak.
- Muhtemel 11’ler:
- Galatasaray: Mulsera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Mertens, Kerem, Barış, Bakambu.
- Ljubljana: Vidovsek, Jorge Silva, Sualehe, Muhamedbegovic, Posavec, Ratnik, Seslar, Elsnik, Fadida, Bristric, Rui Pedro.