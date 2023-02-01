Galatasaray Ümraniyespor maçı canlı yayın (Süper Lig 22. hafta)

Galatasaray-Ümraniyespor maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz. Süper Lig'de heyecan Galatasaray-Ümraniyespor maçı ile devam ediyor. 2022-23 sezonunun 22. haftasında lider Galatasaray sahasında son sıradaki Ümraniyespor kozlarını paylaşıyor. Galatasaray-Ümraniyespor maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

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Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 22. hafta müsabakasında HangiKredi Ümraniyespor’u ağırlıyor. Nef Stadı’nda oynanan karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetiyor.

Ligde çıktığı 20 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 48 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde lider girdi. Ümraniyespor ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgiyle 14 puan elde ederken 19 takımlı Süper Lig’de son sırada yer aldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, 85 yıllık kulüp tarihinde Süper Lig’deki ilk sezonunu geçirirken takımlar ikinci kez karşı karşıya geliyor. Ligin ilk yarısında yapılan maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.

GALATASARAY REKOR PEŞİNDE

Galatasaray, karşılaşmayı kazanması durumunda kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu kıracak. Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 10 Süper Lig ve 3 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesini kazanarak 13 maçlık seriye imza attı. Sarı-kırmızılılar, bu performansıyla Süper Lig’in profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959 sezonundan itibaren resmi maçlarda elde ettiği en uzun süreli galibiyet serisini egale etti.

EN UZUN GALİBİYET SERİSİ OLACAK

Okan Buruk’un öğrencileri, Ümraniyespor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılması durumunda seriyi 14 maça taşıyacak ve kulüp tarihinin resmi maçlardaki en uzun galibiyet serisi rekorunu geliştirecek.

Sarı-kırmızılı ekip, resmi maçlardaki en uzun süreli galibiyet serisini, 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında 13 maçla yakalamıştı. 1987-1988 sezonunda Süper Lig’deki son 9 maçı ile Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasını kazanan sarı-kırmızılı takım, 1988-1989 sezonunda ise ligdeki ilk 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılmıştı.

MUSTAFA DENİZLİ’Yİ GEÇMEK İÇİN SAHADA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da kazanmaları halinde sarı-kırmızılı takımın tarihine geçecek. Okan Buruk, Ümraniyespor maçından 3 puan almaları durumunda resmi maçlarda Galatasaray’ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli’yi geride bırakacak.

Sarı-kırmızılı takım, resmi maçlarda 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında elde ettiği 13 galibiyetlik seriye, Mustafa Denizli yönetiminde ulaşmıştı.

Okan Buruk, 21. haftadaki Bitexen Giresunspor galibiyetiyle Galatasaray’ın başında ligde bir sezonda üst üste 10 maçlık kazanma serisi yakalayan ilk teknik direktör unvanının sahibi olmuştu.