Galatasaray ve Mostafa’nın serisi devam ediyor

Galatasaray, Süper Lig’de evinde son olarak Alanyaspor’a mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar, ligde sahasındaki yenilmeme istatistiğini Kasımpaşa maçında da sürdürdü. Aslan böylece ligde sahasında oynadığı son 9 mücadelede rakiplerine yenilmedi. Aslan bu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

GALİBİYET SERİSİ 6 OLDU

Ligde son olarak Beşiktaş’a deplasmanda mağlup olan sarı-kırmızılılar daha sonra Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı mağlup etti. Bu karşılaşmalarda 15 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 3 gol gördü.

MISIRLI GOLCÜDEN 4’TE 4!

Galatasaray’ın devre arasında transfer ettiği Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, yeni takımı ile çıktığı 4 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. İlk maçına Medipol Başakşehir karşısında çıkan 23 yaşındaki futbolcu penaltıdan gol buldu. Fenerbahçe derbisinde takımına galibiyeti getiren tek golü kaydeden Muhammed, Alanyaspor ile oynanan kupa mücadelesinde de 1 gol atmıştı.

Mostafa Mohamed son olarak Süper Lig’deki Kasımpaşa maçında penaltıdan rakip fileleri havalandırarak takımına galibiyeti getirdi ve 4 resmi maçta 4 gole ulaştı.